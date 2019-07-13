В'язень Кремля Литвінов розповів про катування в колоніях РФ: відео
Помилуваного політв’язня Сергія Литвінова після передачі з РФ понад 4 місяці утримували в колонії Харкова. Сьогодні чоловіка випустили на волю з Диканівської виправної колонії.
Після звільнення Сергій Литвінов поспілкувався з журналістами та розповів, що президент РФ Володимир Путін – "нехороша людина", пише "Громадське".
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Литвінов сказав, що у Росії його катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна.
І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко,
– розповів він.
Сергій Літвінов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ – за підтримку.
Сергій Литвінов про катування у РФ та Путіна: відео
Хто такий Сергій Литвінов і за що його засудили?
Сергія Литвінова затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес. РФ збиралася засудити його на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Литвінов. Згодом йому змінили обвинувачення на розбій. Його засудили на 8,6 років.
Литвінов провів 5 років в колоніях Ростова та Магадана, а потім його перевели відбувати покарання за клопотанням Мін'юсту України у Диканівській колонії №12 у Харкові.
11 липня Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова.
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