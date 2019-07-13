В'язень Кремля Литвінов розповів про катування в колоніях РФ: відео

Помилуваного політв’язня Сергія Литвінова після передачі з РФ понад 4 місяці утримували в колонії Харкова. Сьогодні чоловіка випустили на волю з Диканівської виправної колонії.

Після звільнення Сергій Литвінов поспілкувався з журналістами та розповів, що президент РФ Володимир Путін – "нехороша людина", пише "Громадське".

Читайте також: Росію зобов'язали провести незалежний медогляд політв’язня Бекірова

Литвінов сказав, що у Росії його катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна.

І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко,

– розповів він.

Сергій Літвінов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ – за підтримку.

Сергій Литвінов про катування у РФ та Путіна: відео

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 июля 2019 г.

Хто такий Сергій Литвінов і за що його засудили?

Сергія Литвінова затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес. РФ збиралася засудити його на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Литвінов. Згодом йому змінили обвинувачення на розбій. Його засудили на 8,6 років.

Литвінов провів 5 років в колоніях Ростова та Магадана, а потім його перевели відбувати покарання за клопотанням Мін'юсту України у Диканівській колонії №12 у Харкові.

11 липня Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова.

Читайте також: Олег Сенцов проводить у колонії вже шостий день народження