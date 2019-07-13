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      В'язень Кремля Литвінов розповів про катування в колоніях РФ: відео

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      В'язень Кремля Литвінов розповів про катування в колоніях РФ
      В'язень Кремля Литвінов розповів про катування в колоніях РФ / hromadske.ua

      Помилуваного політв’язня Сергія Литвінова після передачі з РФ понад 4 місяці утримували в колонії Харкова. Сьогодні чоловіка випустили на волю з Диканівської виправної колонії.

      Після звільнення Сергій Литвінов поспілкувався з журналістами та розповів, що президент РФ Володимир Путін – "нехороша людина", пише "Громадське".

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      Литвінов сказав, що у Росії його катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна.

      І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко,
      – розповів він.

      Сергій Літвінов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ – за підтримку.

      Сергій Литвінов про катування у РФ та Путіна: відео

      Хто такий Сергій Литвінов і за що його засудили?

      Сергія Литвінова затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес. РФ збиралася засудити його на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Литвінов. Згодом йому змінили обвинувачення на розбій. Його засудили на 8,6 років.

      Литвінов провів 5 років в колоніях Ростова та Магадана, а потім його перевели відбувати покарання за клопотанням Мін'юсту України у Диканівській колонії №12 у Харкові.

      11 липня Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Кримінальні новини
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