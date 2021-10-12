Вєсті Глобалайз: У Китаї взялися за боротьбу з бабцями-танцюристками

Тисячі китайців почали використовувати спеціальний пульт, щоб протистояти бабцям-танцівницям. Це поширене у Китаї явище, що з'явилося приблизно десятиліття тому – бабусі збираються на відкритих площах й танцюють під гучну музику.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 12 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Експерти назвали найбезпечніші міста світу: хто очолив рейтинг

Найбезпечніші міста світу

Аналітики визначити 5 найбезпечніших міст світу після пандемії. Лідер у цій таблиці – Копенгаген. Данську столицю винесли на перше місце з кількох причин, через встановлення відновлювальних джерел електроенергії та якість повітря зокрема.

Обмеження сексу в Каліфорнії

У США запровадили особливе правило, де за секс без презерватива можна потрапити на лаву підсудних. Штат Каліфорнія забороняє знімати презерватив без згоди. Документ підписав губернатор Ґевін Ньюсом. Так Каліфорнія стала першим штатом, де запровадили відповідний закон.

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Ейфорія довкола серіалу "Гра в кальмара"

Ефект костюма із "Гра в Кальмара" – білі сліпони зросли у продажах на 7800% з початку прем'єри серіалу. Річ у тім, що на носі Геловін і, як виявилося, у світі багато людей з оригінальною ідеєю – одягтися як герої серіалу. Окремо ажіотаж до кедів і одягу з серіалу підігрів Netflix, опублікувавши в Instagram світлину із підписом "До Геловіну".

Реабілітація наркозалежних в Афганістані

Таліби вторглися у лікування героїнозалежних. Афганістан – найбільший виробник опіуму. 80% світових поставок походять саме з цієї країни. І хоча більшість продукції йде на "експорт", героїн – чимала проблема для громадян. Таліби, коли прийшли до влади, запевнили, що боротимуться із наркотиками, а тому почали влаштовувати рейди на "притони".

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 12 жовтня: дивіться відео