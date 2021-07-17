Вєсті Глобалайз: Світові компанії переходять на гендерно-нейтральну мову

Напрямок гендерно-нейтральної мови вже давно обговорюється в західних країнах. Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що відмовляється від вітань "пані та панове". А корпорація Ford замінила слово Chairman, яке означало голову правління, на Chair.

Більше про інші цікаві події, які сталися у світі протягом тижня – в програмі.

До теми Авіакомпанія Lufthansa переходить на гендерно-нейтральні вітання у літаках: що це означає

Спростовано міф про 10 тисяч кроків

Протягом тривалого часу склався популярний міф, що людині в день необхідно ходити 10 тисяч кроків. Журналісти Insider поспілкувалися з лікарями і спростували такий норматив. Виявилося, що корисною нормою вважається 7 – 8 тисяч кроків.

Мешканка Китаю підступно помстилась колишньому

У Китаї жінка взяла автомобіль свого колишнього і з метою помститися 49 разів проїхала на червоне світло.Трапилася ця історія ще в середині червня. Але знайти порушницю та машину вдалося лише у липні. Протягом 2 днів вона загалом скоїла 50 правопорушень.

Сайт, на якому можна витрати всі гроші Ілона Маска

Італієць Ніно Трівеллі створив сайт, де всі охочі можуть спробувати витрати гроші мільярдера Ілона Маска. Симулятор під назвою "Витратьте удачу Ілона Маска" пропонує спробувати розтринькати увесь статок бізнесмена – 164 мільярди доларів.

Цікаво Відчуй себе мільярдером: створили сайт, на якому можна витратити усі гроші Ілона Маска

Режим ізоляції для австралійських котів

В Австралійському місті Нокс влада заборонила котам виходити за межі їхніх будинків. Вже з осені вони не зможуть перебувати на вулиці, крім ділянок у дворах їхніх господарів. Такі обмеження вводять, аби домашні улюбленці не полювали на диких тварин.

Шкода від гігантських золотих рибок

У Міннесоті власників акваріумів закликали не випускати золотих рибок до водойм. Вони виростають до гігантських розмірів і сприяють погіршенню якості води. Їхні розміри і кількість дозволяють витісняти з вод інші види риб.

Найдорожча відеогра у світі

Картридж Super Mario 64 продали за рекордні 1,5 мільйона доларів. Торги за гру, яка з'явилася у 1996 році, відбулися на американському аукціоні Heritage Auctions. Лот побив рекорд відеогри The Legend of Zelda, за яку покупець заплатив 9 липня 870 тисяч доларів.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 17 липня: відео