Вєсті Глобалайз: Коронавірус може виявитись біологічною зброєю

Лідери G7 наполягли на "прозорому" та невідкладному розслідуванні щодо походження коронавірусу. Однак у березні представники ВООЗ та Китаю назвали можливість створення COVID-19 у лабораторії малоймовірним.

Детальніше про інші цікаві події, які сталися у світі протягом тижні – у програмі.

Читайте більше Вєсті Глобалайз: Вчені "воскресили" тварин після 24 тисяч років мерзлоти

Звіт про НЛО

Довгоочікуваний звіт про НЛО від Пентагону представлять у Конгресі США. Після цього інформація стане доступною для громадськості, однак невідомо, якку частину зроблять публічною.

Фейки про вакцинацію

У штаті Огайо зібралася ціла конференція присвячена шкідливому впливу вакцини на людський організм. Зокрема, лікар-антивакцинатор заявив, що вакцина начебто "намагнічує" людей.

Цікаво В Україні все більше людей хочуть вакцинуватися проти COVID-19: результати опитування

Штраф президенту через відсутність маски

Президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували за відсутність маски під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу. Учасниками пробігу були майже 12 тисяч мотоциклістів, однак оштрафували на 110 доларів лише Болсонару, його сина Едуарду та міністра інфраструктури Тарчизіу Гомеса.

Кішка-клептоманка

Домашня кішка Кейт крала речі у сусідів. Її власниця виставила на подвір'ї табличку із надписом "моя кішка – злодійка", а біля неї – всі вкрадені твариною речі.

Пулітцерівська премія за відео

Дівчина-підліток, яка знімала на відео убивство Джорджа Флойда, отримала Пулітцерівську премію. Мовляв, відеозапис Дарнелли Фрейзер допоміг у суді довести провину поліцейського Дерека Шовіна.

До теми Статті про пандемію та вбивство Флойда: оголосили переможців Пулітцерівської премії

Вулкани і криптовалюта

У Сальвадорі використовуватимуть енергію з вулканів, щоб майнити біткоїни. Президент Наїб Букеле доручив побудувати спеціальні платформи, які могли би переробляти енергію вулканів у потрібне русло.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 15 червня: дивіться відео