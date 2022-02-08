Вєсті Глобалайз: Новий формат "безконтактної війни" змінить світ

Використання дронів у майбутньому стане звичним методом війни. Вони майже повністю керуються штучним інтелектом, обмежучи можливість помилки людського фактору.

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До теми Компанія Цукерберга втратила понад 10 мільярдів через метавсесвіт: що планує робити бізнесмен

Meta проти TikTok

Марк Цукерберг порадив Meta зосередитися на відео, оскільки компанія стикнулася з конкуренцією з боку ТікТок. Водночас низькі прибутки й відтік інвесторів пояснюють тим, що у компанії не визначилися з рекламними бюджетами.

Компанії проти примусової праці

У регіоні Сіньцзян у Китаї облаштовані концтабори для уйгурів, казахів та різних мусульманських меншин, яких примушують до роботи. У компанії Hugo Boss почали активно цікавитися питаннями прав людей у регіоні. Для того, щоб перестрахуватися та мати чисту репутацію, вони вирішили відмовитися від продукції саме з цього регіону.

Мертва риба шокувала світ

Франція почала розслідування після того, як понад 100 тисяч тіл мертвих риб розпливлися біля узбережжя Атлантичного океану. Організація Sea Shepherd підозрює, що це був навмисний вчинок для вивантаження риби, яку в компанії не хотіли переробляти. Така практика відома як скидання прилову й вона заборонена правилами ЄС щодо риболовлі.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 8 лютого: дивіться відео