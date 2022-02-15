Вєсті Глобалайз: У Швейцарії взялися за боротьбу з тютюном

Швейцарці, пізніше за своїх сусідів, але схвалили заборону на рекламу тютюну. В країні вирішили серйозно взятися за тютюнові вироби і дещо врізати права, як компаній що рекламують такі вироби, так і самих курців.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 15 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Добровільні в'язні: у Швейцарії шукають охочих сісти до тюрми, щоб протестувати її роботу

Зубний протез, який загубили 11 років тому

Британський турист возз'єднався зі своїми вставними зубами, які він втратив в Іспанії 11 років тому. Коли зубні протези Пола Бішопа знайшли на сміттєзвалищі, іспанська влада використала записи ДНК, щоб врешті-решт відстежити чоловіка аж до його будинку в Сталібріджі, у Великому Манчестері.

На вершині Священної гори влаштували вечірку

Венесуельська "еліта" на гелікоптерах вилетіла на вечірку на вершину Священної гори. Корінний народ пемон взагалі забороняє людям підійматися на вершину цієї гори, але багатіїв це не обходило.

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Дефіцит талісманів Олімпійських ігор

Костюм пухкенької панди у скафандрі зіштовхнувся із проблемою дефіциту на зимових Олімпійських іграх. Талісман символізує міцну силу волі олімпійців. Наразі таку іграшку важко знайти – надто багато охочих її придбати, які готові платити навіть сотні доларів.

У Франції – унікальні розкопки

У Франції виявили найдавніші свідчення про існування сучасних людей у Європі. За 140 кілометрів від Марселя археологи, дослідивши одну із печер, дійшли висновку – неандертальці співіснували із сучасними людьми упродовж кількох тисяч років.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 15 лютого: дивіться відео