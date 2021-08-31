Вєсті Глобалайз: У США може будь-хто надрукувати небезпечну зброю на 3D-принтері

У США існує вид зброї, який нереально відстежити. На неї не потрібен дозвіл, вона дешева, а найбільша біда у тому, що отримати її може будь-хто. Для цього потрібно або кількасот доларів та доступ до інтернету, або ж просто гарні навички. Мовиться про зброю з 3D-принтера.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 31 серпня – у програмі.

До теми Майбутнє вже близько: у пустелі в США з'явиться район з будинками із 3D-принтера

Історичний вирок щодо прав тарнсгендерів

У США винесли вирок, який називають справді історичним. Мовиться про питання прав трансгендерів. Вперше людина, що змінила стать, змогла відстояти своє право на відвідування вбиральні.

Школа, де навчався трансгендер Гавін Грімм, забороняла йому відвідувати вбиральні для хлопчиків чи для дівчаток. Натомість – організували для нього окрему "ванну кімнату". Грімм стверджував, що через такий крок почувався відрізаним від світу і неповноцінним. Ще у 2015 році він подав до суду і вирішив у такий спосіб вибороти власне право на користування спільним туалетом.

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Через груди Джульєтти спалахнув скандал

Статуя Джульєтти Капулетті у Мюнхені прикрашає центральну площу Марієнплац. Через груди Джульєти спалахнула суперечка про сексизм. Згідно з легендою, привернути до себе вдачу можна 2 способами:

поклавши в руки Джульєтти квіти;

потерши її груди.

Останній метод – найпопулярніший. Це можна зрозуміти побачивши її до блиску наполірований бюст. От саме це і не подобається деяким мешканцям та політикам. Вони планують якось змінити цю ситуацію.

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Дивіться випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 31 серпня: відео