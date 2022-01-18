Вєсті Глобалайз: Виявили ефект, який діє сильніше, ніж алкоголь

Ендрю Лак з університету Колорадо взявся вивчати, як стереотипи впливають на стан сп'яніння та людську поведінку. Вдалося дізнатись, що ефект очікування діє сильніше, ніж сам алкоголь.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 18 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Джокович може більше ніколи не зіграти на Australian Open

Чоловік виграв у лотерею 4 рази

55-річний житель Пенсильванії, що у США, Майк Лучано виграв у лотерею 1 мільйон доларів. Це вже його четвертий великий джекпот з 1999 року. Квиток до великих грошей коштував всього 20 доларів.

Новак Джокович і проблеми в Австралії

Майже у всіх новинних стрічках з'явилось ім'я сербського тенісиста Новака Джоковича, у якого проблеми з Австралією, чи навпаки. 5 січня він прибув до країни для участі в турнірі серії "Великого шлему". Однак його не впустили його на змагання через те, що він не мав вакцинації. Зрештою зірку тенісу депортували.

Виверження вулкану в Тонґа

Королівство Тонґа – карликова держава, що складається з понад 170 островів. Нещодавно там відбулося виверження вулкану, настільки потужне, що його відчула вся Земля – ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували навіть в Україні.

До теми Виверження вулкану на Тонґа спричинило розлив нафти аж у Перу

Що таке "носовий рейнджер"

У The New York Times вийшла стаття про чоловіка, який майже все своє життя присвятив вивченням "дурних" запахів. Все заради того, щоб допомогти людству. Зрештою він винайшов "носового рейнджера" – спеціальний девайс для визначення інтенсивності запахів.

Twitter заблокував акаунт Алі Хаменеї

Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану через відео з погрозами. Мовиться про духовного лідера країни Алі Хаменеї, який запостив анімаційне відео, де на полі стоїть гравець у гольф (дуже схожий на Дональда Трампа) і в нього прилітає ракета з надписом "помста неминуча".

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 18 січня: дивіться відео