Вєсті Кремля: До Хованського ласкаво постукали працівники ФСБ Росії

Суд в Петербурзі заарештував російського блогера Юрія Хованського у справі про публічні заклики до тероризму. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на четвер, 10 червня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Без вихователя Вакарчука у групі "Голос" – бардак

У Держдумі Росії поставили рекорд

Нещодавно Держдума Росії поставила особистий рекорд – провела найдовше безперервне засідання в історії: воно тривало 9 годин. До його кінця змогли досидіти тільки 89 депутатів – це 20% від загальної кількості парламентарів.

Боротьба Чечні з поп-ітом

У Чечні вирішили перевірити дитячу іграшку-антистрес поп-іт на предмет пропаганди ЛГБ-спільноти. Там звернули увагу на нібито підозріле веселкове забарвлення гумового виробу.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 червня 2021 року: дивіться відео