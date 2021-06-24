Вєсті Кремля: Путін любить Кадирова через слово-паразит глави Чечні
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Президент Росії Володимир Путін рекомендував главі Чечні Рамзану Кадирову знову брати участь у виборах глави республіки. За словами Путіна, багато вже зробили, але попереду – ще більше.
Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на четвер, 24 червня – у програмі.
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У Росії заявили, що терористи вербують молодь у відеоіграх
Директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков заявив, що ісламістські угруповання створюють клони комп'ютерних ігор з імітацією терактів. Після цього вони нібито вербують до своїх лав молодь в мережевих чатах.
Понад 9 мільйонів росіян позбавлені права бути обраними на виборах
Наразі в Росії не менше 9 мільйонів громадян позбавлені права, аби їх обирали на виборах. Це приблизно 8% від загальної кількості виборців.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 червня: дивіться відео