Вєсті Кремля: Путін любить Кадирова через слово-паразит глави Чечні

Президент Росії Володимир Путін рекомендував главі Чечні Рамзану Кадирову знову брати участь у виборах глави республіки. За словами Путіна, багато вже зробили, але попереду – ще більше.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на четвер, 24 червня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Ще одній поп-русні заборонили в'їзд в Україну

У Росії заявили, що терористи вербують молодь у відеоіграх

Директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков заявив, що ісламістські угруповання створюють клони комп'ютерних ігор з імітацією терактів. Після цього вони нібито вербують до своїх лав молодь в мережевих чатах.

Понад 9 мільйонів росіян позбавлені права бути обраними на виборах

Наразі в Росії не менше 9 мільйонів громадян позбавлені права, аби їх обирали на виборах. Це приблизно 8% від загальної кількості виборців.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 червня: дивіться відео