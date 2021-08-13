Вєсті Кремля: Шойгу фотографувався з моджахедами під час війни в Афганістані

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував світлину, зроблену у 1980-х роках в Афганістані. Він підкреслив, що стоїть в оточенні саме моджахедів, а не бойовиків угруповання "Талібан".

Які ще курйозні події відбулись в Росії впродовж 13 серпня – у програмі.

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Лавров заговорив про ведмедів у Росії

Міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров вважає, що один ведмідь створює позитивне враження для іноземців про країну, як і традиційні символи – горілка й балалайка. До того ж він заявив, що ці російські тварини живуть значно краще, ніж американські індіанці в резерваціях.

Тренерка збірної Росії з художньої гімнастики оскандалилась заявою про зґвалтування

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова заявила, що не вірить у слово "зґвалтування". "Зґвалтувати можна лише в тому випадку, якщо вбити. Ось і мене – лише вбити, ось тільки тоді. І те ж саме в художній гімнастиці", – сказала вона.

Російський депутат закликав кланятися перед керівництвом

Депутат з Республіки Марій Ел закликав росіян кланятися перед керівництвом. За його словами, люди весь час намагаються довести щось владі, яка й так іде від Бога.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 серпня: дивіться відео