Вєсті Кремля. Слівкі: Путін знову відпочив разом з Шойгу

Президент Росії Володимир Путін відпочив у тайзі з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Спільна поїздка була не першою, проте цього разу вони відзначилися "пригодами".

Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: У Росії ЛГБТ та чайлдфрі можуть визнати екстремістськими рухами

Рекорд Кадирова

У Чечні відзначилися сумнівними цифрами. Рамзан Кадиров отримав "неймовірну підтримку" на виборах і встановив світовий рекорд. Він отримав на виборах 99,7% голосів при явці в 94,42% виборців.

В Іспанії виявили "меню російських повій"

В Іспанії посольство Росії вимагає прибрати з вулиць міст соціальну рекламу. Річ у тім, що на них фігурує "меню російських повій". Відповідні банери розмістила на вулицях іспанська некомерційна організація Nueva Vida.

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Russia Today видалили на YouTube

Канал німецької редакції пропагандистського російського видання Russia Today видалили на YouTube. За інформацією пресслужби Google, проросійське видання поширювало відверто брехливу інформацію щодо коронавірусу.

"Обнулення" губернаторів Росії

У Росії хочуть "обнулити" терміни повноважень губернаторів. У Держдуму внесли законопроєкт про "право губернаторів обиратися понад 2 рази поспіль".

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Дивіться підсумковий випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 жовтня: відео