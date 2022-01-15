Про інші курйозні події, які відбулися в Росії – дізнавайтесь у програмі.

У минулому випуску Вєсті Кремля: Тонкощі гумору Захарової

Як звати президента Казахстану

Президент Росії Володимир Путін забув ім'я президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. У мережі жваво обговорюють цей інцидент, адже сталась прикра ситуація вже не вперше.

Каньє Вест хоче побачити Путіна

Американський репер Каньє Вест висловив бажання відвідати Росію та виступити там. Та це ще не все. Артист дуже хоче зустрітися з Володимиром Путіним та поспілкуватися з ним.

Зверніть увагу "Обмовка" Путіна розкрила російський слід родини Токаєвих

Скандальна заява Жиріновського

Російський політик Володимир Жиріновський знову оскандалився заявою. Він сказав, що США розпадеться, а їхні громадяни шукатимуть прихисток в інших країнах, зокрема в Сибірі.

Хокей у жіночій колонії

В одній з російських жіночих колоній відбулися ігри у хокей. Використовували замість ключок швабри. Що цікаво, нещодавно у ЗМІ повідомляли про те, що у в'язницях Росії ґвалтують ув'язнених швабрами.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 січня: дивіться відео