Вєсті Кремля. Слівкі: У Європі погодили "портрет" Путіна на презервативах

Виробник презервативів із зображенням Володимира Путіна вирав в ЄСПЛ суд у справі про неетичну рекламу. "Портрет" російського президента офіційно дозволили випускати на засобах контрацепції.

Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Росії – дізнайтесь у програмі.

До теми Європейський суд з прав людини дозволив компанії в Грузії виробляти презервативи з фото Путіна

Захарова побила press

Представниця російського МЗС Марія Захарова опублікувала відео, де б'є манекен із написом press. Після цього вона провела брифінг, на якому побажала удачі спортсменам Росії на Олімпіаді.

Ефіопія заявила про любов до Кремля

Росія та Ефіопія взялися за активний розвиток військової співпраці. Водночас посол Ефіопії розповів про "любов громадян його країни до Росії та Володимира Путіна".

У Росії знайшли квартири "Скабеєвих"

Фонд Олексія Навального знайшов у російських пропагандистів Ольги Скабеєвої та Євгенія Попова нерухомість на суму в 300 мільйонів рублів. Їм належать 2 квартири, загальною площею в 275 квадратних метрів і нежитлова нерухомість.

Читайте також Вєсті Кремля: Лукашенко хоче очолити європейську партію "зелених"

Лукашенко – партія "зелених"

Олександр Лукашенко заявив, що готовий очолити європейську партію "зелених". Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що таке рішення пов'язане з його "неймовірною любов'ю до екології".

Російський сир VS Disney

Російський продавець сиру захотів відсудити у Disney бренд "Король лев". Фірма вважає, що суд з інтелектуальних прав має дозволити їм називати свої сири іменем американського мультфільму.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 липня: відео