Вєсті Кремля. Слівкі: Зачинені двері для привитих "Спутніком"

Нові правила мандрівок США зачиняють двері для тих, хто вакцинований російською вакциною "Супутник V". З листопада 2021 року в'їхати у Штати можуть лише люди, які щеплені схваленими ВООЗ препаратами.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії у жовтні 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

У минулому випуску Вєсті Кремля. Слівкі: Поклонська і її "скромні" апартаменти

"Упереджене" ставлення

В Амстердамі з рейсу "нахабно" зняли членів збірної Росії з вільної боротьби, які летіли на змагання. У Росії вже встигли охрестити інцидент колосальною міжнародною провокацією.

Однак спортсменів вигнали з літака через їхню провину. Виявляється, вони вирішили проігнорувати коронавірусні обмеження й відмовились одягнути маски.

Іспанський сором

Іспанія розпочала рекламну компанію для боротьби з нелегальною проституцією. У ній згадали про засилля росіянок.

Посольство Росії в Іспанії одразу почало вимагати прибрати з вулиць соціальну рекламу, у якій фігурує "меню російських повій".

Бандитський Петербург

Саме такий серіал можна було побачити на останніх виборах до Держдуми у Санкт-Петербурзі.

Усі 3 дні голосування супроводжувалися скандалами, каруселями, вкиданнями й навіть затриманням члена ДВК із правом вирішального голосу.

Абсолютний абсолют

На святкування 30-річчя Туркменістану в країну приїхали найрізноманітніші гості – серед них був і губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

На зустрічі дипломатів поставили перевернутий прапор Росії. Однак згодом цю помилку намагались приховати завдяки Photoshop.

"Визначні" науковці

На Росії лауреатами премії "Професор року" стали "єдинороси" Андрій Клішас та В'ячеслав Ніконов. Вони відомі своїми репресивними законами.

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