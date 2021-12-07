Вєсті Кремля: яка людина заразила росіян Дельтою

У Росії повідомили, що 90% всіх інфікованих штамом коронавірусу Дельта, заразились від однієї людини. Вірус має індійське походження й спалахнув у Росії весною 2021 року.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 7 грудня – читайте далі.

До теми У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей

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З книги для підлітків у Росії вирізали сторінки, де розповідали про трансгендерних людей. Заявляють, що цього не існує.

Бідних стало менше

У Росії вирішили порахувати за новим критерієм громадян, які живуть за межею бідності. Їхня кількість у порівнянні з 2020 роком зменшилась на 2,8 мільйона людей.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 грудня: дивіться відео