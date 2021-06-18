Вєсті.UA: Держдума Росії хоче довести, що Путін не ху*ло

На бухарестському стадіоні під час гри збірних України та Північної Македонії українські вболівальники заспівали знамениту пісню про президента Росії Володимира Путіна. Це дуже обурило депутат Держдуми Росії Дмитра Свіщова.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні, станом на п'ятницю, 18 червня – у програмі.

До теми Образились на "Путін – ху*ло": у Росії закликали УЄФА не пускати українських фанатів на матчі

Новинський хоче купити канал Мураєва

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що планує купити телеканал "НАШ" Євгена Мураєва. За його словами, щодо цього вже ведуть переговори.

Новий одіозний вчинок Киви

Одіозний депутат Ілля Кива знову відзначився своїм вчинком у залі Верховної Ради. На цей раз він вирішив зняти штани.

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Якою повинна бути мінімальна зарплата

У депутатів запитали, якою має бути мінімальна зарплата в Україні. Вони відповідали по-різному. Хтось говорив, що зарплата повинна становити 22 – 24 тисячі гривень, а хтось вважає, що мінімалка повинна бути 1 200 євро.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 18 червня 2021 року: дивіться відео