Вєсті.UA: Космічний ескорт Черновецького

Леонід Черновецький поділився відвертими подробицями з минулого. Колишній мер Києва заявив, що в 90-х роках нібито оплатив повій для вищого керівництва країни.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 26 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Михайло Добкін вчитиме дітей української мови

Переворот імені Киви

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що у Києві впродовж 15 – 20 серпня відбуватимуться протести, які через кілька місяців начебто охоплять усю країну. Вони проходитимуть на чолі з Віктором Медведчуком. Водночас Володимир Зеленський на тлі цього нібито складе повноваження президента.

"Ліквідація" України

У Росії є людина, яку дуже вразила стаття Володимира Путіна про "один народ". Зокрема, заступник спікера Держдуми Петро Толстой закликав Україну "припинити валяти дурня з незалежністю" і повернутися до складу російської держави.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 26 липня 2021 року: дивіться відео