Вєсті.UA: У парламенті з'являться особливі килими
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Верховна Рада планує закупити нові килими. Вони мають бути синтетичними, блакитного кольору та з висотою ворсу в 14 міліметрів.
Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 11 серпня – дізнайтесь у програмі.
До теми Вєсті.UA: Медведчука дуже дивно привітали з днем народження
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Випуск програми "Вєсті.UA" за 11 серпня 2021 року: дивіться відео