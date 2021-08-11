Вєсті.UA: У парламенті з'являться особливі килими

Верховна Рада планує закупити нові килими. Вони мають бути синтетичними, блакитного кольору та з висотою ворсу в 14 міліметрів.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 11 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті.UA: Медведчука дуже дивно привітали з днем народження

Окупанти взялися за "кубок Пушиліна"

Окупанти в Донецьку оголосили про другий турнір з дворового футболу. Водночас мовитиметься про нагороду імені ватажка бойовиків – "кубок Дениса Пушиліна".

Шкарлет проти зарплати викладачів

Сергій Шкарлет заявив, що зарплати викладачів можливо підвищити до 4 тисяч доларів. Однак міністр освіти додав – отримувати їх зможуть не всі. Після запуску "Президентського університету" відповідну зарплату отримуватимуть найкращі викладачі.

Поплавський знайшов "еліксир безсмертя"

Артист Михайло Поплавський розкрив секрет молодості. В одній з програм він розповів про те, як сексуальне життя впливає на довголіття.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 11 серпня 2021 року: дивіться відео