Вєсті Кремля. Слівкі: Лукашенко і Кім Чен Ин проти коронавірусу. Коронація Путіна в силі

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 березня – Кім Чен Ин і Лукашенко, здається, винайшли ліки від Cоvid-19. В Росії вирішили не відміняти голосування щодо конституції на час коронавірусу, адже коронація Путіна чекати не буде.

Також у випуску Противірусне РПЦ. Рубль вирішив політати вниз або Повне обнулєніє санкцій на Росії. Ахілесів міст. Путін вирішив обнулити бідність. Дімкін пепелац. Обязатєльно бахнут! Колообіг продуктів імені Пині. Кагор проти короночки. Повар знищує віруси. Захищений Путін. Діди лікували. Квартирний краш-тест. Економічні нострадамуси.