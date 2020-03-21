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      Вести Кремля. Сливки: Лукашенко и Ким Чен Ын против коронавируса. Коронация Путина в силе

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      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – Ким Чен Ын и Лукашенко, кажется, изобрели лекарство от Cоvid-19. В России решили не отменять голосование по конституции на время коронавируса, ведь коронация Путина ждать не будет.

      Также в выпуске

      Противовирусное РПЦ.

      Рубль решил полетать вниз или полное обнуление санкций на России.

      Ахилесов мост.

      Путин решил обнулить бедность.

      Димкин пепелац.

      Обязательно бахнут!

      Круговорот продуктов имени Пини.

      Кагор против короночки.

      Повар уничтожает вирусы.

      Защищен Путин.

      Деды лечили.

      Квартирный краш-тест.

      Экономические нострадамусы.

      Видео "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта 2020

       

      Аваков предлагает ввести в Украине тотальный карантин
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: КНДР Владимир Путин Ким Чен Ын Новости России Вести Кремля
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