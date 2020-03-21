Вести Кремля. Сливки: Лукашенко и Ким Чен Ын против коронавируса. Коронация Путина в силе

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – Ким Чен Ын и Лукашенко, кажется, изобрели лекарство от Cоvid-19. В России решили не отменять голосование по конституции на время коронавируса, ведь коронация Путина ждать не будет.

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