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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині

      Вєсті Кремля 49

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 червня – це на перший погляд Рамзан Кадиров поїхав до бацьки Лукашенка по нагороду. Насправді ж, це чергова многохадовочка. Голова КНР Сі Цзіньпін привіз в РФ унікальних панд для Путіна.

      Також у випуску:

      Пряма лінія Путіна.

      Місто на честь зачіски Трампа.

      Вороги Росії.

      Незвичайні смаки Кисельова.

      Імпортозаміщєніє: хід конем.

      Перший нохча в космосі.

      Рай в Калінінграді.

      Фінт побєдобєсія. 

      Русомазохізм.

      Свічкові монополісти. 

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Рамзан Кадиров Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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