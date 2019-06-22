Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 червня – це на перший погляд Рамзан Кадиров поїхав до бацьки Лукашенка по нагороду. Насправді ж, це чергова многохадовочка. Голова КНР Сі Цзіньпін привіз в РФ унікальних панд для Путіна.
Також у випуску:
Пряма лінія Путіна.
Місто на честь зачіски Трампа.
Вороги Росії.
Незвичайні смаки Кисельова.
Імпортозаміщєніє: хід конем.
Перший нохча в космосі.
Рай в Калінінграді.
Фінт побєдобєсія.
Русомазохізм.
Свічкові монополісти.
Джерело: 24 канал
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