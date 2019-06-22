Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 червня – це на перший погляд Рамзан Кадиров поїхав до бацьки Лукашенка по нагороду. Насправді ж, це чергова многохадовочка. Голова КНР Сі Цзіньпін привіз в РФ унікальних панд для Путіна.

Також у випуску: Пряма лінія Путіна. Місто на честь зачіски Трампа. Вороги Росії. Незвичайні смаки Кисельова. Імпортозаміщєніє: хід конем. Перший нохча в космосі. Рай в Калінінграді. Фінт побєдобєсія. Русомазохізм. Свічкові монополісти.

Джерело: 24 канал