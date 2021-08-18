Вєсті.UA: Іллю Киву зачепило "Велике будівництво"

Іллю Киву, схоже, зачепив проєкт щодо "Великого будівництва". Суд конфіскував в депутата ОПЗЖ 1,2 мільйона гривень, зароблених на жомовій ямі.

Які ще курйозні події стались в Україні станом на середу, 18 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Мільйон Киви – для бюджету України: жомова яма подарувала клопіт одіозному нардепу

Козака планують оголосити у розшук Інтерполу

За інформацією ЗМІ, Офіс генпрокурора хоче оголосити нардепа Тараса Козака у міжнародний розшук Інтерполу. Його підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Раніше Віктор Медведчук заявляв, що Козак нібито перебуває на лікуванні у Білорусі.

Ощадбанку дозволили відкрити залу ігрових автоматів у готелі

Нацкомісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала Ощадбанку дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів чи букмекерського пункту у київському готелі. Заявку на отримання дозволу банк подав ще 10 серпня.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 18 серпня 2021 року: дивіться відео



