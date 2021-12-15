Вєсті.UA: Кума Путіна продемонструвала ще один талант

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко була телеведучою, танцівницею і навіть пробувала себе в політиці. Проте нещодавно вона стала медичною експерткою.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 14 грудня – дізнайтесь далі.

До теми Довіра до Разумкова зростає: на це є щонайменше 3 причини

Зменшення монобільшості

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика". До нього 14 грудня приєдналася народна депутатка від "Слуги народу" Любов Шпак. Загалом до об'єднання увійшов 21 депутат.

Стефанчук "підклав свиню"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у рамках національного тижня читання в Україні дав нардепам завдання – прочитати 5 книг. Підбірку він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Загострення Тимошенко

На початку кожної зими у Юлії Тимошенко відбувається "зрадницьке загострення". Вона знову бідкається, що влада позбавляє людей роботи та грошей.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 грудня: дивіться відео