Вєсті.UA: Олег Ляшко "вразив" знанням англійської мови

Олег Ляшко, намагаючись показати свій рівень володіння англійською мовою, потрапив у курйозну ситуацію під час інтерв’ю. Замість Нового року екснардеп привітав українців із днем народження.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 10 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Слуга" Тищенко знову зганьбився: переплутав Різдво з Великоднем

Шевченко і "досвід Лукашенка"

Український нардеп Євген Шевченко, який відзначався скандалами через своє захоплення самопроголошеним президентом Білорусі, взявся коментувати ситуацію в охопленому протестами Казахстані. Він сказав, мовляв, планам казахів завадив "досвід Олександра Лукашенка".

Притула зареєструє партію

Реєстрація партії Сергія Притули може відбутись вже у 2022 році. Політик заявив, що наразі відбувається розбудова партійної структури.

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Тищенко "відсвяткував" Великдень

Нардеп Микола Тищенко зганьбився через привітання з Різдвом. "Слуга народу" опублікував колядку, проте в кінці тексту написав "Христос Воскрес", тобто переплутав Різдво з Великоднем.

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