Вєсті.UA: ОПЗЖ встановила новий рекорд

"Опозиційна платформа – За життя" влаштувала мітинг з купленою масовкою. Проте цього разу у ЗМІ заявили – ОПЗЖ встановила новий рекорд, адже раніше на протести не збирали іноземців, які не говорили ні українською, ні російською.

Про інші курйозні події, які сталися в Україні станом на 30 вересня – дізнайтесь у програмі.

Актуально "Ми продажні тварі": ОПЗЖ привела на мітинг під Раду іноземців – курйозне відео

Арахамія виступив проти Разумкова

Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. До цього спікер парламенту розповідав, що його ймовірну відставку обговорюють вже приблизно 1,5 року.

Космічний пріоритет Зеленського

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що космічна тема – це пріоритет для Володимира Зеленського. За його словами, президент ставить завдання, щоб у 2022 запустили супутники.

Вовка оштрафували

Скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка оштрафували на 4 540 гривень. Це сталося через постійне ігнорування судових засідань.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 вересня: дивіться відео