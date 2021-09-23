Вєсті.UA: Після 17 років Петро повертається до Юлі

Журналісти сфотографували Петра Порошенка та Юлію Тимошенко у Верховній Раді, коли ті спілкувалися. Однак раніше політики сварилися і критикували одне одного.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 вересня – дивіться у програмі.

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Закон про олігархів

У Верховній Раді 23 вересня ухвалили законопроєкт про статус олігарха. Перед тим він отримав 1200 правок. Голосування супроводжувалося традиційними штовханиною та блокуванням трибуни. Однак "за" проголосували 279 народних обранців.

Кива і зброя

Депутат "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива вихваляється зброєю. Він порадив політикам їздити у броньованих автомобілях та носити зброю з собою, щоб не стати легкою здобиччю.

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Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 23 вересня: відео