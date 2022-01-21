Вєсті.UA: Російський пропагандист координуватиме зв'язок з Україною

Пропагандист Євгеній Попов, який є чоловіком Ольги Скабєєвої, тепер координуватиме групу із зв'язків Державної думи з Верховною Радою України. Така новина збентежила мережу.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Санкції проти ОПЗЖоперів

США наклали санкцій на 4 громадян України. Серед них – 2 народних депутати від "Опозиційної платформи – За життя". Причиною такого рішення стало "сприяння Росії у дестабілізації України".

Лукашенко марить

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову зробив безглузду заяву. Він незрозуміло звідки "дізнався інформацію", що на вулицях Києва є "молодчики із фашистською свастикою".

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