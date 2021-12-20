Вєсті.UA: Юлія Тимошенко взялась за високі технології

У Києві відбулась виставка роботів, водночас лідерка "Батьківщини" опинилася у центрі уваги. Цього разу Юлія Тимошенко опублікувала незвичне фото з події.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 20 грудня – дізнайтесь далі.

Зверніть увагу Вєсті.UA: Ілля Кива знову потрапив у скандал

ОАСК головного мозку триває

Справа щодо скандального голови Окружного адміністративного суду Києва досі нерозв'язана. Проте Павлу Вовку це не заважає, цього разу він навіть подав позов, в якому просить Державну судову адміністрацію донарахувати решту заробітної плати.

Мітболи Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко сказав, що українською мовою котлета – це так званий мітбол. Водночас він заявив журналістам про введення "нових трендів".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 грудня: дивіться відео