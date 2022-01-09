Вєсті.UA. Жир: Кива на камеру почав шукати власну дисертацію

Ілля Кива вирішив зняти штани просто у залі Верховної Ради. Мабуть, нардеп від ОПЗЖ намагався знайти у такий спосіб власну дисертацію.

Про інші події, які відбулися в Україні у 2021 році – дізнавайтесь у програмі.

До теми Зняв штани в залі: Кива знову осоромився у Раді – відео

У Держдумі "підгоріло"

Українські вболівальники перед матчем національної збірної на Євро-2020 проти Нідерландів в Амстердамі заспівали хіт "Путін – ху*ло". Це неабияк обурило депутатів Держдуми, тож вони почали погрожувати судовим позовом.

Амбіції Новинського

Вадим Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу. Зокрема, він вирішив зазіхнути на ЗМІ свого колишнього однопартійця Євгенія Мураєва.

Третьякова і зарплата українців

У народних депутатів вирішили запитати, якою повинна бути мінімальна зарплата в Україні. Найбільше своєю відповіддю "відзначилася" Галина Третьякова. Вона вважає, що українцям вистачить 5 000 – 5 500 гривень.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Найкраще": дивіться відео