Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 лютого – якщо взяти передвиборчу програму Гітлера та його партії, то можна побачити в десятки пунктах – програму теперішнього кандидата в президента України Сергія Капліна. Коли говорить Віталій Кличко, усі чекають чергового красномовства. Але коли мер Києва береться оцінювати перспективи новоспечених політиків – стає лячно.

Також у випуску: Як депутатка з Одеси отримала нагороду у 35 років за війну а Афганістані.