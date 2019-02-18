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      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка

      Вєсті.UA 68 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 лютого – якщо взяти передвиборчу програму Гітлера та його партії, то можна побачити в десятки пунктах – програму теперішнього кандидата в президента України Сергія Капліна. Коли говорить Віталій Кличко, усі чекають чергового красномовства. Але коли мер Києва береться оцінювати перспективи новоспечених політиків – стає лячно.

      Також у випуску:

      Як депутатка з Одеси отримала нагороду у 35 років за війну а Афганістані.

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      Теги: Віталій Кличко Вєсті.UA Сергій Каплін
      Джерело: 24 канал
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