Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 лютого – якщо взяти передвиборчу програму Гітлера та його партії, то можна побачити в десятки пунктах – програму теперішнього кандидата в президента України Сергія Капліна. Коли говорить Віталій Кличко, усі чекають чергового красномовства. Але коли мер Києва береться оцінювати перспективи новоспечених політиків – стає лячно.
Також у випуску:
Як депутатка з Одеси отримала нагороду у 35 років за війну а Афганістані.
Джерело: 24 канал
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