Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18 февраля – если взять предвыборную программу Гитлера и его партии, то можно увидеть в десятки пунктах – программу нынешнего кандидата в президенты Украины Сергея Каплина. Когда говорит Виталий Кличко, все ждут очередного красноречия. Но когда мэр Киева берется оценивать перспективы новоиспеченных политиков – становится страшно.
Также в выпуске:
Как депутат из Одессы получила награду в 35 лет за войну а Афганистане.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии