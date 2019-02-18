Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18 февраля – если взять предвыборную программу Гитлера и его партии, то можно увидеть в десятки пунктах – программу нынешнего кандидата в президенты Украины Сергея Каплина. Когда говорит Виталий Кличко, все ждут очередного красноречия. Но когда мэр Киева берется оценивать перспективы новоиспеченных политиков – становится страшно.

Также в выпуске: Как депутат из Одессы получила награду в 35 лет за войну а Афганистане.