Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA 21:15, 16 березня 198 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – Вадим Івченко готує сили для вирішального поєдинку. Для такого бійця не гріх замахнутися на головний пояс країни, за версією КМДА, і позмагатися з Віталієм Кличком. На сайті центру "Миротворця", організації, яка сприяє визначенню та пошуку терористів, додали музичний супровід.
Також у випуску:
Юлія Володимирівна Тимошенко бідна, як церковна миша.
Чому Олег Ляшко сексист.
Троянський кінь для України.
Джерело: 24 Канал
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