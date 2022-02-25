На в'їзді до Харкова чутно стрілянину: горить авто

25 лютого 2022 , 15:38
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Джерело:

телеграм-канал Суспільне: Харків

На в'їзді до Харкова з боку Рогані чутно стрільбу та горить авто. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Також журналістка чує звуки автоматних черг неподалік від станції метро "Армійська".

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Автор: Юлія Поскробок