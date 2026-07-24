Вже 9-й день тривають протести: люди вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони

У Києві та низці інших українських міст тривають акції протесту з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Ініціатори заявляють, що виходитимуть на мітинги щодня, доки влада не відреагує на їхню вимогу.

24 Канал зібрав головні події нового дня протестів.

У яких містах тривають протести?

Одним з ініціаторів протестів є ветеран Дмитро Козятинський. Раніше він заявив, що акції не припинятимуться, доки влада не почує вимоги протестувальників.

У столиці України зібралася велика кількість людей. Вони тримають картонні плакати із закликами "Ми не договорили!", "Поверніть Федорова". Крім того, всім охочим пропонують перекус та воду.

Протести у Києві / Фото з соціальних мереж

У Києві виконали гімн України: дивіться відео

У Кривому Розі також триває картонний мітинг на підтримку Михайла Федорова. Учасники акції вимагають повернути його на посаду міністра оборони та вигукують "Федоров – сила".

Мирний мітинг у Кривому Розі / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Мітингувальники у Кривому Розі вимагають повернути Федорова: дивіться відео

У Хмельницькому також зібралися небайдужі. Вони тримають картонки з гаслами "За інновації та Федорова".

Мирна акція у Хмельницькому / Фото Суспільного

В Одесі люди розгорнули синьо-жовтий стяг на підтримку Михайла Федорова.



Мирна акція на підтримку Михайла Федорова в Одесі / Фото з телеграм-каналу "Лачен пише"

Запоріжжя, Харків, Львів також продовжують мітингувати на підтримку Михайла Федорова. Учасники акцій заявляють, що виходитимуть безстроково, доки влада не відреагує на їхні вимоги. Попри дощ у деяких містах люди залишаються на площах, а дехто навіть святкує день народження просто під час протесту.

У Харкові, попри дощ, люди вийшли на мітинг в підтримку Федорова: дивіться відео

Як триває мирна акція у Запоріжжі: дивіться відео

У Полтаві також дев'ятий день люди вимагають повернути Федорова на посаду очільника оборонного відомства України.

Мирна акція у Полтаві / Фото "Суспільне Полтава"

Мітинги тривають не лише в Україні, але й в інших країнах. У столиці Чехії вдруге відбулася акція на підтримку Михайла Федорова та з вимогою призначити ветерана на посаду міністра у справах ветеранів.

Учасники зібралися біля посольства України, де передали представнику дипломатичної місії лист із вимогами для подальшої передачі українській владі. За словами організаторів, якщо їхні вимоги не будуть виконані, акції протесту продовжаться. Вони наголошують, що мають намір і надалі привертати увагу до цього питання.