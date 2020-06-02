Під будівлею Кабміну в Києві ресторатори зібралися на протест. Вони вимагають дозволити роботу їхніх закладів раніше дати, яку запланував уряд – 10 червня.

Приблизно 200 людей прийшли, аби висловити свої вимоги урядовцям. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Серед них – власники ресторанів, офіціанти, шеф-кухарі та прибиральники. Їхня основа вимога – відновити роботу ресторанів.

Ресторатори вийшли на мітинг під Кабміном: дивіться відео

Раніше уряд дозволив ресторанам відкрити літні майданчики. Проте мітингувальники наголосили, що цього замало. Адже не всі заклади мають ці майданчики. А якщо таки мають, це дозволяє працювати лише 10 – 15% всього персоналу.

В Українській ресторанній асоціації підрахували: приблизно мільйон українців, які працюють у ресторанній сфері, зараз сидять вдома без роботи.

Учасники протесту мають з собою кухонне приладдя та б'ють у нього. У такий спосіб вони хочуть нагадати про себе урядовцям. Адже, за словами організаторів, цього тижня Кабмін вирішуватиме, чи відкривати ресторани раніше запланованої дати.

Ресторатори протестують під будівлею уряду: фото 24 каналу (Людмили Гаврилюк)



Мітингувальники обурені тим, що фітнес-центрам та громадському транспорту дозволили працювати, а ресторанам, які зараз на межі виживання, ні.

Учасники протесту запевнили, що такі заклади є безпечними для людей, адже там виконували всі санітарно-гігієнічні норми ще до карантину.

Карантин в Україні: головне

Станом на 2 червня в Україні підтвердили 24 340 випадків захворювання COVID-19, з них 727 людей померли, ще 10 078 хворих одужали.

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову, яка передбачає п'ять етапів виходу з карантину.



Що відкриють після чергового послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу