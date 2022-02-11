Скандальний "слуга"

Є такий в Київраді на прізвище Владислав Трубіцин. Цей поважний пан із чесним та відкритим обличчям очолює комісію з благоустрою.

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За словами детективів НАБУ, цей "слуга народу" не стільки за благоустрій Києва насправді піклується, скільки за власну кишеню. Лише за якийсь там 1 мільйон 200 тисяч гривень хабаря він готовий був одному з бізнесменів дати дозвіл на розміщення в столиці аж 7 мафів – малих архітектурних форм, які в народі називають просто "кіосками".



Владислав Трубіцин / Фото 5 каналу

І коротка від себе ремарка. Знаєте, коли я умовно посеред Майдану раптом побачу кіоску з продажу китайського барахла чи котячого корму – я тепер не буду дивуватися й обурюватися, мовляв, як так могло статися і хто це міг таке дозволити. Я тепер чітко знаю, хто і за який прайс подібне дозволяє.

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"Таланти" Трубіцина

Повертаючись до "слуги народу" Трубіцина з його хабарем. Дивіться, він не тільки цей хабар в бізнесмена вимагав, він ще й спромігся від детективів НАБУ втекти, коли вони його на гарячому прихопили і намагалися арештувати.

Тобто "талантів" у цього поважного пана, виявляється, просто безліч. Можливо, йому не в депутати, а в шпигуни треба було йти. Можна було ще у голівудські актори – міг би "агента 007" грати навіть без дублерів-каскадерів, сам би всі трюки виконував.

Утім, така кар'єра найближчим часом йому поки не світить, адже він вже затриманий і перебуває тепер в СІЗО. Чекаємо тепер від нього заяв про "політичне переслідування", про "підставу з боку детективів НАБУ", і про те, що "його слова з контексту вирвали". Мовляв, насправді це він ті гроші пропонував бізнесменові, щоб тих уродських мафів в Києві "поменшало"…

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Автомобіля немає, а номер залишився

В Харківській області автівка збила людину на смерть. Автомобіль зник з місця інциденту, але загубив під час зіткнення номер – його знайшли правоохоронці.

Зверніть увагу Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ

Номер цей, виявляється, належить автівці кортежу дуже багатої людини – бізнесмену Олександру Ярославському, чиї бізнеси в Україні дуже масштабні і різноманітні. Про нього кажуть, що він особисто дуже часто полюбляє тими автівками кермувати.

Бізнесмена оперативно з самого зранку викликали на допит, але тут з'ясувалося, що в нього термінові справи за кордоном. Він буквально через кілька годин після ДТП терміново маленьким чартерним літаком вилетів до Великої Британії.

Журналістам, які змогли йому додзвонитися, заявив, що коли сталася ця ДТП – він вдома спав. Коментувати смертельну ДТП він не хотів. На запитання про те, чому його кортеж десь їздить, якщо він вдома спить, відповів "Спитайте в кортежа".



Олександр Ярославський / Фото DCH

Справді жодних доказів провини бізнесмена я не маю, тому в мене немає підстав мати якісь сумніви у його поясненнях журналістам. Його водій зізнався, що це саме він був за кермом, а не Ярославський.

Схожа скандальна історія

Ця історія мені іншу нагадала, дуже схожу. Мовиться про бізнесмена Петра Димінського, чия автівка в 2017 році також смертельну ДТП зчинила. Він також тоді стверджував, що не був за кермом. Він також дуже терміново за кордон вилетів "по бізнесових справах".

І так ті справи його за кордоном захопили, що в Україну він і дотепер не повернувся. Всі свої бізнеси в Україні він втратив, зокрема й телеканал ZIK. Саме Димінському той канал належав до Віктора Медведчука.

Я у жодному разі не стверджую, що і в пана Ярославського аналогічна ситуація. Я просто наголошую, що такі от абсолютно випадковий збіг в цих 2 історіях проглядаються.