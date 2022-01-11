Вже про другу: чиновниці Держгеокадастру повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про другу підозру чиновниці Держгеокадастру. Правоохоронці вважають, що вона незаконно передала у приватну власність землі на майже 4 мільйони гривень.

Про підозру чиновниці обласного управління Держгеокадастру Чернігівської області повідомили слідчі ДБР.

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Деталі злочинної схеми

У 2018 – 2019 роках посадовиця підписала 8 наказів про безоплатну передачу державних земельних ділянок у власність 8 людям для ведення сільського господарства.

Вона не перевірила інформацію про те, що вони раніше вже використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок у Харківській області. Тому вдруге отримали землі площею 16 гектарів на території Удайцівської сільської ради Чернігівщини.

Загальна вартість незаконно наданих ділянок становить майже 4 мільйони гривень.

Чиновниці оголосили про підозру

У результаті посадовицю Держгеокадастру підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 5 років.

Це не перша справа за участю жінки

Цікаво, що чиновниця також має статус підозрюваної в іншому аналогічному кримінальному провадженні щодо незаконної видачі земельних ділянок двом жителям Чернігівщини. Загальна їхня вартість перевищує суму у 400 тисяч гривень.

Після відкриття цього кримінального провадження у вересні 2021 року посадовиця намагалась надати 5 тисяч доларів хабаря слідчому ДБР. Тоді жінку спіймали "на гарячому".



Чиновниця намагалася дати правоохоронцям хабар / Фото ДБР

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