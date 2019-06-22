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      Вже понад 13 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування

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      Більше ніж 13 тисяч громадян тимчасово змінили місце голосування
      Більше ніж 13 тисяч громадян тимчасово змінили місце голосування / Фото з відкритих джерел

      Загалом 13 091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п’ятницю, 21 червня.

      У Державному реєстрі виборців повідомляють, що найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві, Харківській, Київській та Донецькій областях.

      Важливо! Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування, ще перед виборами президента України. Тепер не потрібно подавати документи чи їх копії, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні лише паспорт та заява.

      Що треба зробити, аби проголосувати не за місцем реєстрації

      – до 15 липня треба прийти в Держреєстр виборців у тому місті, де плануєте голосувати.

      – з собою треба взяти паспорт.

      – на місці написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

      – тоді вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 липня.

      Зверніть увагу! Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

      Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

      Як голосувати на парламентських виборах:

      – відповідно до пропорційної системи виборці під час голосування отримають два бюлетені: для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах.

      – якщо ви будете перебувати за межами свого округу (не за місцем реєстрації), ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.


      Головні дати позачергових виборів

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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