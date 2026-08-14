"Взимку буде вам заморозка": міноборони Росії опублікувало провокативний допис

Міноборони Росії 14 серпня опублікувало провокативний допис зі словами "взимку вам буде заморозка". А ще додало фото, на якому зображені "Шахеди" та є напис "Як сніг на голову".

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на це.

Як відреагували у ЦПД?

Там російське мінубивств виставило фоточку "Шахеда" та пообіцяло "заморозку". Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати,

– зазначив він.

Але Міноборони Росії таким чином й саме звернулося до росіян.

Тепер вони знатимуть, завдяки кому в них взимку не буде світла, тепла та пального.

Все завдяки міноборони РФ. Дзеркало завжди працює. Що посієш – те й пожнеш,

– підсумував глава ЦПД.

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Нагадаємо, що по Росії продовжує бити, зокрема, дефіцит палива. Зростання вартості вантажних автоперевезень посилює інфляційний тиск, і навіть якщо ситуація стабілізується, представники галузі не очікують повернення цін до попереднього рівня.

Тим часом тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара анонсував нові атаки по російські території. Він наголосив, що буде знищено інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.