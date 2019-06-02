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      Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль

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      Взрыв в Дзержинске напоминает ядерный
      Взрыв в Дзержинске напоминает ядерный / Bild: screenshot twitter

      1 июня на одном из военных заводов в российском городе Дзержинске прогремели мощные взрывы, после которых над местом взрыва начал расти гриб, напоминающий ядерный.

      По словам, а также фотоснимкам и видеороликам очевидцев  на месте взрывов наблюдается сильное задымление, а во многих домах вокруг места происшествия повылетали стекла.

      Что произошло? В российском Дзержинске прогремели взрывы на заводе со взрывчаткой: фото и видео

      Что интересно  российские СМИ очень скудно освещают произошедшее в городе. Всего, по официальным данным, пострадало около 84 человек, погибших якобы нет, но при этом (внимание)  последствия взрывов затронули 70 детских садов и 31 школу в городе  об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил губернатор области Глеб Никитин. Это же какой силы должны быть взрывы, чтобы повреждения затронули такое большое количество городских объектов? Лично мне все происходящее чем-то напомнило аварию в Чернобыле в 1986 году  тогда точно так же умалчивали все происходящее, старались преуменьшить последствия аварии и врали, что "все под контролем".

      В этом посте мы посмотрим на фото и видео от очевидцев всего того, что случилось в Дзержинске и подумаем, что же это было на самом деле.

      Вот, собственно, видео того, что случилось. Судя по всему  взрывов в городе было много, так как в момент начала съемки на горизонте уже растет гриб, и уже после этого слышны еще хлопки, после которых где-то вылетают стекла.

      Момент взырыва в Дзержинске: смотрите видео 

      Еще одно видео. Тоже можно увидеть уже вполне сформированный гриб на горизонте, и уже позже еще слышны тяжелые хлопки.

      Взрыва на заводе ГосНИИ "Кристалл: видео

      Съемки из городских кварталов. Напоминает фильм-апокалипсис.

      Взрыв в Дзержинске: смотрите видео 

      А вот видео того, как репродукторы города Дзержинск объявляют людям о случившемся, чем-то похоже на Припять 26 апреля 1986 года, даже голос дикторши точно такой же.

      Репродукторы Дзержинска: смотрите видео и слушайте

      Несколько фотоснимков произошедшего. Растущий над городом гриб:

      Взрыв в Дзержинске
      "Гриб" над Дзержинском 

      Съемки из другого района:

      Взрывы в Дзержинске
      После взрывов в Дзержинске родители начали прятать детей по домам 

      Последствия взрывов  уничтоженный ударной волной магазин и выбитые оконные рамы в подъезде.

      Выбитые после взрывов в Дзержинске

      Жители Дзержинска наблюдают за последствиями взрыва с застеклённого балкона:

      Жители Дзержинска

      Такие дела. Лично мне кажется, что власти не сообщают всей правды ни о взрыве, ни о его последствиях  стоит вспомнить хотя бы то, как в свое время власти врали людям о Чернобыле  полная правда о нем стала известна намного позже.

      Автор: Максим Мирович

      Какие последствия?  Пожар на заводе со взрывчаткой в Дзержинске: пострадавших 85, в городе чрезвычайное положение

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      2 червня
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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Публікації Новини Росії
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