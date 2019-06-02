Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль

1 июня на одном из военных заводов в российском городе Дзержинске прогремели мощные взрывы, после которых над местом взрыва начал расти гриб, напоминающий ядерный.

По словам, а также фотоснимкам и видеороликам очевидцев – на месте взрывов наблюдается сильное задымление, а во многих домах вокруг места происшествия повылетали стекла.

Что произошло? В российском Дзержинске прогремели взрывы на заводе со взрывчаткой: фото и видео

Что интересно – российские СМИ очень скудно освещают произошедшее в городе. Всего, по официальным данным, пострадало около 84 человек, погибших якобы нет, но при этом (внимание) – последствия взрывов затронули 70 детских садов и 31 школу в городе – об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил губернатор области Глеб Никитин. Это же какой силы должны быть взрывы, чтобы повреждения затронули такое большое количество городских объектов? Лично мне все происходящее чем-то напомнило аварию в Чернобыле в 1986 году – тогда точно так же умалчивали все происходящее, старались преуменьшить последствия аварии и врали, что "все под контролем".

В этом посте мы посмотрим на фото и видео от очевидцев всего того, что случилось в Дзержинске и подумаем, что же это было на самом деле.

Вот, собственно, видео того, что случилось. Судя по всему – взрывов в городе было много, так как в момент начала съемки на горизонте уже растет гриб, и уже после этого слышны еще хлопки, после которых где-то вылетают стекла.

Момент взырыва в Дзержинске: смотрите видео

Еще одно видео. Тоже можно увидеть уже вполне сформированный гриб на горизонте, и уже позже еще слышны тяжелые хлопки.

Взрыва на заводе ГосНИИ "Кристалл: видео

Съемки из городских кварталов. Напоминает фильм-апокалипсис.

Взрыв в Дзержинске: смотрите видео

А вот видео того, как репродукторы города Дзержинск объявляют людям о случившемся, чем-то похоже на Припять 26 апреля 1986 года, даже голос дикторши точно такой же.

Репродукторы Дзержинска: смотрите видео и слушайте

Несколько фотоснимков произошедшего. Растущий над городом гриб:



"Гриб" над Дзержинском

Съемки из другого района:



После взрывов в Дзержинске родители начали прятать детей по домам

Последствия взрывов – уничтоженный ударной волной магазин и выбитые оконные рамы в подъезде.

Жители Дзержинска наблюдают за последствиями взрыва с застеклённого балкона:

Такие дела. Лично мне кажется, что власти не сообщают всей правды ни о взрыве, ни о его последствиях – стоит вспомнить хотя бы то, как в свое время власти врали людям о Чернобыле – полная правда о нем стала известна намного позже.

Автор: Максим Мирович

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