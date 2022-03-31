Євген Шаматалюк: довідка

Герой України родом із Тульчина, що на Вінниччині. Війна для нього почалася ще у червні 2014 року. На початку бойових дій був заступником командира роти в 79-й бригаді. Згодом Євгена призначили заступником командира батальйону. А у 2016-му – начальником штабу батальйону.

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Під час боротьби проти російських окупантів, Євген отримав кілька поранень: перше – 28 липня на Луганщині, наступне – 28 вересня 2014 року при заходженні колони зведеного підрозділу до аеропорту "Донецьк". Тоді терористи відкрили вогонь із засідки.

Після операцій та реабілітації Євген Шаматалюк у квітні 2015 знову повернувся у стрій. Воює за свободу України й зараз.

Виявив вогневі точки та взяв у полон російських солдатів

За даними Міноборони, в одному з районів Донецької області під керівництвом офіцера-десантника Шаматалюка виявлено вогневі точки противника та взято у полон десяток російських солдатів разом зі зброєю та спорядженням.

Євген Шаматалюк здійснив управління вогнем та скував просування сил противника у Харківській області. Саме силами його підрозділу було відбито 4 атаки ворога. Агресор, який в ході бою втратив 30 одиниць броньованої та 60 одиниць автомобільної техніки, змушений був відступити.

До речі, Президент Володимир Зеленський 26 березня нагородив званням Героя України Ігоря Дикуна. Офіцер з 2014 року перебуває у найгарячіших точках російсько-української війни. Зараз захищає країну у складі 24 ОМБр.

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