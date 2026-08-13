У Башкортостані після атаки дронів вигоріла п'ята частина складу Wildberries: супутникові знімки

У Башкортостані після атаки дронів серйозно пошкоджено склад російського маркетплейса Wildberries. Супутникові знімки показали, що вогонь знищив близько 30 тисяч квадратних метрів об'єкта.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про наслідки удару по складу Wildberries у Росії?

У селищі Чишми в Башкортостані після атаки безпілотників серйозно пошкоджено логістичний центр російського маркетплейса Wildberries. Супутникові знімки, зроблені 13 серпня, свідчать, що вогонь охопив близько 30 тисяч квадратних метрів складських площ – це приблизно п'ята частина об'єкта.

На оприлюднених кадрах видно значну ділянку складу, яка вигоріла внаслідок пожежі. Водночас на даху будівлі помітні й інші місця можливих влучань, тому фактичні масштаби пошкоджень усередині логістичного центру можуть бути більшими.

Потужна пожежа на складі Wildberries у Росії: дивіться відео

Йдеться про один із логістичних об'єктів Wildberries у регіоні, який став ціллю українських ударів на тлі серії атак на складську інфраструктуру російського маркетплейса. Від 18 липня було уражено щонайменше 20 таких об'єктів, а сумарно знищено або пошкоджено понад 1,18 мільйона квадратних метрів складських площ.

Атаки на логістичні центри вже помітно впливають на роботу Wildberries: пошкодження складів призводять до перебоїв із доставкою товарів та створюють значні збитки для продавців, які користуються платформою. Через удари тисячі пунктів видачі замовлень опинилися під загрозою закриття або продажу.

При цьому українська сторона пов'язує такі удари з необхідністю завдавати Росії економічних втрат і порушувати її логістичні можливості. Водночас Москва та Wildberries заперечують військовий характер діяльності компанії.

Нагадаємо, у четвер, 13 серпня, у Чишминському районі Башкортостану пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, які один за одним завдавали ударів по великому логістичному комплексу російського маркетплейса Wildberries.

На оприлюднених відео видно, як БПЛА наближаються до об'єкта та влучають у територію комплексу. За даними телеграм-каналів, йдеться про складсько-розподільчий центр Wildberries, де зберігають, сортують та розподіляють товари. Після серії ударів на території комплексу спалахнула пожежа. Над об'єктом утворився густий стовп диму, який було видно здалеку.