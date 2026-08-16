Під ударом не тільки Wildberries: Московську область масовано атакували дрони
У ніч на 16 серпня Московська область опинилася під атакою дронів. Мер російської столиці відзвітував про понад 100 збитих дронів, проте у регіоні почалися масштабні пожежі.
Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про атаку на Московську область?
Близько 03:00 у мережі почали зʼявлятися повідомлення про вибухи у Московській області. Росіяни бідкалися на проліт дронів, вибухи та повідомляли про роботу російської "пе-ве-о".
Загалом, російські телеграм-канали повідомляють про вибухи в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.
Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про нібито "збиття" 105 дронів, втім в області зафіксовано щонайменше 2 масштабні пожежі.
Так, під ударом опинився склад Wildberries, розташований у Коледино – близько 20-30 кілометрів від Москви. Там спалахнула масштабна пожежа, стовб диму від якої здійнявся на кілька метрів.
Пожежа на Wildberries: дивіться відео
Пожежа на Wildberries: дивіться кадри
У Домодєдово також спалахнула пожежа. Там, ймовірно, горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово".
Пожежа у Домодєдово: дивіться відео
Пожежа в Домодєдово: дивіться кадри
Водночас Собянін повідомляє лише про "падіння уламків". Однак інші деталі наслідків атаки він не розголошує.
До слова, дрони атакували Wildberries і у Тверській області. Відомо, що унаслідок атаки склад також було серйозно пошкоджено.