Авіакомпанія Wizz Air скасувала рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр) та Будапешта. Відновити польоти за цими маршрутами планують навесні 2021 року.

Рейс зі Львова до Ларнаки планують відновити 28 березня 2021 року. Дані про це наявні у системі бронювання на сайті авіакомпанії, повідомляє 24 канал.

Зауважте: У Wizz Air ввели платну послугу "Місця поруч": якими будуть ціни та умови

Рейси до Ларнаки

Ціна квитків на рейс Львів – Ларнака стартує від 1769 гривень. Лоукостер вилітатиме зі Львова щочетверга та щонеділі.

Рейси до Будапешта

Рейси зі Львова до Будапешта планують відновити також 28 березня. Ціна на квитки стартує від 1769 гривень.

Wizz Air – це угорський лоукост-перевізник, який до карантину обслуговував приблизно 450 маршрутів у 38 країнах світу.

Які ще рейси скасувала Wizz Air

Лоукостер також скасував рейси з Києва, Харкова та Запоріжжя.

З Києва скасовані такі рейси:

Київ – Афіни;

– Афіни; Київ – Салоніки (Греція);

Київ – Нюрнберг.

З Харкова скасовані такі рейси:

Харків – Катовіце;

Харків – Будапешт.

Зі Запоріжжя скасовані такі рейси: