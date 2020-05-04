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      Wizz Air пояснив, чому в час пандемії відкриє базу у Львові

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      Wizz Air відкриває базу у Львові під час пандемії – яка причина
      Wizz Air відкриє у Львові свою базу / Фото 24 каналу

      Угорський лоукостер Wizz Air влітку відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. У компанії пояснили, чому розширюватимуть діяльність в Україні у час світової кризи.

      Базу відкривають через прихильність до українського ринку і фінансову стабільність. Про це виданню "Економічна правда" розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

      Детальніше Wizz Air відкриє у Львові свою базу

      Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів,
      – повідомляє Міхалопулос.

      Комерційний директор лоукостера підкреслив, що Wizz Air в Україні працює більше десяти років і співпраця надалі розширюватитметься.

      Водночас у Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці. "Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", – зазначив комерційний директор компанії.

      Нові напрямки з України

      Wizz Air анонсував відкриття п'яти нових маршрутів з липня зі Львова:

      • до Біллунна (Данія),
      • до Таллінна (Естонія),
      • до Лісабона (Португалія),
      • до Гамбурга (Німеччина),
      • до Щецина (Польща).

      Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:

      • до Талліна (Естонія),
      • до Берліна (Німеччина).

      Бронювання квитків вже доступне для пасажирів

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Компанії і ринки Новини Львова Wizz Air авіація
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