Wizz Air пояснив, чому в час пандемії відкриє базу у Львові

Угорський лоукостер Wizz Air влітку відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. У компанії пояснили, чому розширюватимуть діяльність в Україні у час світової кризи.

Базу відкривають через прихильність до українського ринку і фінансову стабільність. Про це виданню "Економічна правда" розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

Детальніше Wizz Air відкриє у Львові свою базу

Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів,

– повідомляє Міхалопулос.

Комерційний директор лоукостера підкреслив, що Wizz Air в Україні працює більше десяти років і співпраця надалі розширюватитметься.

Водночас у Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці. "Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", – зазначив комерційний директор компанії.

Нові напрямки з України

Wizz Air анонсував відкриття п'яти нових маршрутів з липня зі Львова:

до Біллунна (Данія),

до Таллінна (Естонія),

до Лісабона (Португалія),

до Гамбурга (Німеччина),

до Щецина (Польща).

Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:

до Талліна (Естонія),

до Берліна (Німеччина).

Бронювання квитків вже доступне для пасажирів