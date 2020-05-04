Wizz Air пояснив, чому в час пандемії відкриє базу у Львові
Угорський лоукостер Wizz Air влітку відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. У компанії пояснили, чому розширюватимуть діяльність в Україні у час світової кризи.
Базу відкривають через прихильність до українського ринку і фінансову стабільність. Про це виданню "Економічна правда" розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.
Детальніше Wizz Air відкриє у Львові свою базу
Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів,
– повідомляє Міхалопулос.
Комерційний директор лоукостера підкреслив, що Wizz Air в Україні працює більше десяти років і співпраця надалі розширюватитметься.
Водночас у Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці. "Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", – зазначив комерційний директор компанії.
Нові напрямки з України
Wizz Air анонсував відкриття п'яти нових маршрутів з липня зі Львова:
- до Біллунна (Данія),
- до Таллінна (Естонія),
- до Лісабона (Португалія),
- до Гамбурга (Німеччина),
- до Щецина (Польща).
Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:
- до Талліна (Естонія),
- до Берліна (Німеччина).
Бронювання квитків вже доступне для пасажирів