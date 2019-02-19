15:44
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Wizz Air відкриває два нових напрямки для України

      886 Читать новость на русском
      Wizz Air відкриває два нових напрямки для України
      Wizz Air відкриває два нових напрямки для України / Фото з відкритих джерел

      Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни.

      Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень, йдеться на офіційному сайті Wizz Air.

      Читайте також: Ryanair і Wizz Air змінили вартість перевезення багажу

      Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

      Придбати квитки можна вже зараз. Ціна стартує від 19,99 євро.

      Наразі маршрутна мережа Wizz Air з України досягла 45 напрямків. Перельоти здійснюються з 3 українських аеропортів в 13 країн світу.

      У 2018 році Wizz Air перевезла понад 1,5 мільйона пасажирів на своїх рейсах в/з України, що становить понад 107% зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і робить Wizz Air найбільшим лоукост-авіаперевізником в Україні,
      – зазначається в повідомленні.

      Чому варто поїхати в Афіни? Афіни – історична столиця Європи та Греції. Саме в Афінах зосереджені найбільш значущі грецькі палаци, храми і церкви.Серед найкращих місць Афін туристи відзначили: район Плака, Акрополь, археологічний музей Афін, музей Бенаки, Національний сад, театр Діоніса та інші.

      Чим відоме місто Салоніки? Це друге найбільше місто Греції. Населення близько мільйона жителів. Салоніки – це культурна столиця Греції, відома своїми фестивалями, подіями і яскравим культурним життям в цілому. За версією Lonely Planet займає п'яте місце, як найкраще місто для вечірок по всьому світу. Місто має історію близько 3 000 років. Безліч церков Візантії і цілий район міста є у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

      З 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

      Лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга. Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

      blog_ava
      На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
      сьогодні
      4244
      Теги: Новини України Новини Києва Wizz Air Греція Подорожі авіація
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      сьогодні , 15:35 Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      Артем Овдієнко 85
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
      сьогодні , 14:45 Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
      318
      Прикраси Рене Лаліка: як митець здійснив революцію у ювелірному світі
      сьогодні , 14:05 Прикраси Рене Лаліка: як митець здійснив революцію у ювелірному світі
      Наталія Печерська 151
      Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами
      сьогодні , 13:30 Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами
      Вікторія Войціцька 262
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук