Wizz Air відкриває два нових напрямки для України

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни.

Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень, йдеться на офіційному сайті Wizz Air.

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Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

Придбати квитки можна вже зараз. Ціна стартує від 19,99 євро.

Наразі маршрутна мережа Wizz Air з України досягла 45 напрямків. Перельоти здійснюються з 3 українських аеропортів в 13 країн світу.

У 2018 році Wizz Air перевезла понад 1,5 мільйона пасажирів на своїх рейсах в/з України, що становить понад 107% зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і робить Wizz Air найбільшим лоукост-авіаперевізником в Україні,

– зазначається в повідомленні.

Чому варто поїхати в Афіни? Афіни – історична столиця Європи та Греції. Саме в Афінах зосереджені найбільш значущі грецькі палаци, храми і церкви.Серед найкращих місць Афін туристи відзначили: район Плака, Акрополь, археологічний музей Афін, музей Бенаки, Національний сад, театр Діоніса та інші.

Чим відоме місто Салоніки? Це друге найбільше місто Греції. Населення близько мільйона жителів. Салоніки – це культурна столиця Греції, відома своїми фестивалями, подіями і яскравим культурним життям в цілому. За версією Lonely Planet займає п'яте місце, як найкраще місто для вечірок по всьому світу. Місто має історію близько 3 000 років. Безліч церков Візантії і цілий район міста є у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

З 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

Лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга. Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.