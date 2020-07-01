Авіакомпанія Wizz Air відкрила у Львові базу та нові напрямки
Угорський лоукостер Wizz Air відкрив базу в міжнародному аеропорту Львова. А також оголосив про шість нових напрямків з міста.
Про відкриття 1 липня в аеропорту "Львів" бази Wizz Air та 6 нових напрямів авіакомпанії, повідомила пресслужба Львівської міської ради.
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Уперше угорський лоукостер Wizz Air забазував у львівському аеропорту свій літак Airbus A320,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, 1 липня авіакомпанія відкрила шість нових напрямів зі Львова.
Нові рейси заплановані вже на липень:
- Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;
- Львів – Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;
- Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
- Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
- Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;
- Львів – Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.
Квитки вже можна забронювати на сайті авіакомпанії.
Квитки на нові рейси вже доступні / Скриншот зі сайту Wizz Air
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У Львові відкрили базу Wizz Air / Фото Львівської міської ради
Wizz Air у Львові: що відомо?Разом з 6 новими маршрутами лоукостер літатиме до 17 аеропортів світу. Зокрема, до таких міст: Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.
Нові рейси Wizz Air
- Нещодавно Wizz Air анонсувала два нових рейси з Києва та Львова в чеське місто Пардубіце. Польоти планують виконувати з 1 вересня 2020 року тричі на тиждень.
- Також лоукостер запускає рейси з Одеси до італійських Риму, Мілану та Болоньї. Перші польоти заплановані на 29 березня 2021 року.