Угорський лоукостер Wizz Air відкрив базу в міжнародному аеропорту Львова. А також оголосив про шість нових напрямків з міста.

Про відкриття 1 липня в аеропорту "Львів" бази Wizz Air та 6 нових напрямів авіакомпанії, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Уперше угорський лоукостер Wizz Air забазував у львівському аеропорту свій літак Airbus A320,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, 1 липня авіакомпанія відкрила шість нових напрямів зі Львова.

Нові рейси заплановані вже на липень:

Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;

(Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня; Львів – Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;

(Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня; Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

(Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня; Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

(Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня; Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;

(Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня; Львів – Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.

Квитки вже можна забронювати на сайті авіакомпанії.



Квитки на нові рейси вже доступні / Скриншот зі сайту Wizz Air

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У Львові відкрили базу Wizz Air / Фото Львівської міської ради

Wizz Air у Львові: що відомо? Разом з 6 новими маршрутами лоукостер літатиме до 17 аеропортів світу. Зокрема, до таких міст: Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.

Нові рейси Wizz Air