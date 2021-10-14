WorldSkills Ukraine – це можливість отримати кар'єрний старт, – ректор "Метінвест Політехніки"

У Маріуполі закінчився регіональний відбір учасників Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine для молодих спеціалістів та школярів.

Змагання серед молодих спеціалістів та школярів проходять у 18 компетенціях. Токарі, слюсарі, електромонтери, машиністи та зварювальники – демонстрували свої навички у встановлений час.

Я змагався у компетенції "Підйом і переміщення вантажів"... Навіть, якщо ти не виграєш, все одно себе покажеш. Можливо, для себе щось нове дізнаєшся. Але в моєму випадку, я сподівався перемогти і я переміг,

– сказав переможець регіонального відбору Кір'якулов Юрій.

"Звичайно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб молодь або безпосередньо після навчальних закладів, або пройшовши певну практику на виробництві, приходила до нас. Щоб вчилися, розвивали свої таланти та ставали все успішніше й успішніше. І отримували дійсно класний кар'єрний старт", – запевнив ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.

Підтримка конкурсу WorldSkills Ukraine ще раз підтверджує – "Метінвест" послідовно допомагає реформувати технічну освіту в країні. За підтримки Групи реалізовано 57 професійних та 50 освітніх стандартів. Загалом, за 15 років своєї роботи "Метінвест" направив у розвиток української освіти 180 мільйонів гривень.

Як минув конкурс професійної майстерності: дивіться відео