Я б підтримала Ляшка на посаду глави МОЗ, – Кравчук зі "Слуги народу" про відставку Степанова

Депутати зібрали понад сотню підписів за відставку профільного міністра Максима Степанова. Незадоволені його роботою навіть самі "Слуги народу", які його і призначали.

Однак, постанова "Голосу" матиме лише рекомендаційний характер. Про це розповіла Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуга народу".

До теми Рада розгляне відставку Степанова на позачерговому засіданні

За її словами, те, що "слуги", які голосували за призначення Степанова й підписувались за його відставку, свідчить про очевидно негативну оцінку його роботи.

Опозиція ж критикує абсолютно кожного міністра. І це не зовсім показник,

– зазначила Кравчук.

Втім, вона зазначила, що зрештою постанову про відставку міністра має внести керівник уряду. До того, важливо одразу і проголосувати за нового очільника міністерства, а потенційних кандидатів ще не оприлюднили.

Хто може замінити Степанова

У партії "Голос" переконані , що чинний міністр охорони здоров'я "провалив 3 ключових завдання", за які несе відповідальність, тому і збирали підписи за його відставку.

У ЗМІ кажуть, що Степанова цілком могла б замінити на посаді його перша заступниця Ірина Садов'як. Також поговорюють про кандидатуру Віктора Ляшка. Заступниця голови фракції "Слуга народу" розповіла, що особисто голосувала б за призначення чинного головного санітарного лікаря України.

Я б підтримала Ляшка. Вважаю, що потрібно шукати тих фахівців, які вже в курсі справ і розуміють, як зараз відбуваються процеси,

– переконана нардепка.

Вона додала, що не менш важливо й налаштувати стратегічну роботу в боротьбі з пандемією. Однак, жоден потенційний кандидат з представниками фракцій ще не зустрічався, тому "про це говорити ще зарано", підсумувала Кравчук.

Коли можуть розглянути звільнення Степанова

Поки що голова уряду ще не підписав розпорядження про скликання Ради на позачергове засідання. Тому дата розгляду цього питання поки невідома.

Відомо лиш, що 2 позачергові засідання заплановані на 29 квітня. Однак питання звільнення Степанова з посади очільника МОЗ там немає в порядку денному.

В ефірі 24 каналу Євгенія Кравчук зазначила, що до цього питання повернуться у травні.

Кравчук про відставку Степанова: дивіться відео